В Казани оценят риски здоровью населения от употребления питьевой воды, подаваемой из водозаборов

В Казани планируют оценить риски здоровью населения от употребления питьевой воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения города, подаваемой из водозаборов. На это готовы потратить более 1,16 миллиона рублей из средств МУП «Водоканал».

Риски здоровью казанцев планируется оценивать от употребления питьевой воды, подаваемой из одного поверхностного водозабора «Волжский» и шести подземных — «Аки», «Азино», «Кадышево», «Крутушка», «Абу-Даби» и «Мирный». По итогу должен быть предоставлен отчет о научно-исследовательской работе.

На основании этого документа «Водоканал» планирует согласовать в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями для предприятия, следует из документации на портале госзакупок.

Оценить риски необходимо до 1 июля 2022 года. Заказчик — казанский «Водоканал».

В начале 2021 года руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, что в республике за последние десять лет улучшилось качество воды для населения. Однако доля нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в подземных источниках водоснабжения на тот момент оставалась довольно высокой — 30%.



Татьяна Демина