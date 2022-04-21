В Казани на строительство сетей водоснабжения для военного госпиталя выделят более 16 млн рублей

В Казани на строительство сетей водоснабжения и водоотведения к военному госпиталю по улице Рауиса Гареева выделят более 16 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены до 31 мая текущего года. Финансирует закупку — МУП «Водоканал».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, учреждение на 150 койко-мест будет принимать военнослужащих, членов их семей, военных пенсионеров и гражданское население Татарстана. Строить медучреждение начали в конце августа прошлого года. Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе давали старт строительству нового военного госпиталя.

Татьяна Леухина