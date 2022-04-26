МФЦ Татарстана в майские праздники будут принимать только заявления на новые детские выплаты

В связи с приемом заявлений на выплату новых пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей отделения МФЦ в муниципальных образованиях Татарстана будут работать в праздничные дни. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ» Ленара Музафарова.

Но, как подчеркнула она, в течение майских праздников МФЦ будут оказывать только этот вид услуг, а также услугу по созданию личного кабинета на портале Госуслуг (ЕСИА).

Фото: tatarstan.ru

Напомним, с 1 мая, согласно указу президента России Владимира Путина, отделение ПФР в Татарстане начнет принимать заявления на выплату пособий малообеспеченным семьям, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Ранее этой даты заявления приниматься не будут. Подать заявку родители могут самостоятельно через портал госуслуг в личном кабинете или обратившись за помощью в отделения пенсионного фонда, а также в МФЦ.



Ангелина Панченко