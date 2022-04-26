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МФЦ Татарстана в майские праздники будут принимать только заявления на новые детские выплаты

11:39, 26.04.2022 1
МФЦ Татарстана в майские праздники будут принимать только заявления на новые детские выплаты
Фото: realnoevremya.ru

В связи с приемом заявлений на выплату новых пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей отделения МФЦ в муниципальных образованиях Татарстана будут работать в праздничные дни. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ» Ленара Музафарова.

Но, как подчеркнула она, в течение майских праздников МФЦ будут оказывать только этот вид услуг, а также услугу по созданию личного кабинета на портале Госуслуг (ЕСИА).

Фото: tatarstan.ru

Напомним, с 1 мая, согласно указу президента России Владимира Путина, отделение ПФР в Татарстане начнет принимать заявления на выплату пособий малообеспеченным семьям, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Ранее этой даты заявления приниматься не будут. Подать заявку родители могут самостоятельно через портал госуслуг в личном кабинете или обратившись за помощью в отделения пенсионного фонда, а также в МФЦ.

Ангелина Панченко
Общество Татарстан Музафарова Ленара АкмалутдиновнаМногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:56
    Пусть и работники МФЦ отдыхают как положено, они что рабы??? Им надо дать выходных с 30 го апреля по 10 мая.
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