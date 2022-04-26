Следком просит арестовать пассажира, ранившего кондуктора ножом в Казани

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

Следственный комитет просит ареста для пассажира, который ранил кондуктора в Казани, ходатайство поступило в Ново-Савиновский районный суд, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел на днях в салоне троллейбуса №1 возле одного из домов на улице Адоратского. 24-летний пассажир, который находился в троллейбусе в нетрезвом виде, ударил ножом 27-летнего кондуктора. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, причиной конфликта стало нежелание пассажира платить за проезд.

В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). В связи с этим уголовное дело было передано в производство следственного отдела по Ново-Савиновскому району города.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин накануне поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить об обстоятельствах нападения на кондуктора троллейбуса. Известно, что мужчину задержали. Органы внутренних дел возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Маргарита Головатенко