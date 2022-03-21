«Ъ»: Кремль может рассмотреть отказ от прямых выборов губернаторов

В Кремле рассматривается возможность отказа от прямых выборов губернаторов в ряде регионов РФ в сентябре этого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.



С просьбой изучить такую возможность обратились сами губернаторы в связи с текущей экономической ситуацией — выборы губернаторов предполагают большие затраты, в том числе из бюджетных средств.

Другие источники объяснили такую возможность социологическими причинами. В частности, сейчас трудно делать прогнозы касательно безработицы, сокращения ассортимента продукции и дефицита товаров, роста цен. Это может сказаться на настроениях граждан негативным образом. Источники объяснили, что окончательного решения по этому вопросу пока не приняли.

Выборы губернаторов этой осенью запланированы во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а еще в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.

Маргарита Головатенко