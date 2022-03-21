В Кремле заявили, что вопрос переноса губернаторских выборов в 2022 году не обсуждается

Власти России не обсуждают вопрос о переносе сроков выборов глав регионов страны в 2022 году. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о возможности отказа от прямых губернаторских выборов или сдвига даты их проведения.

— Никакого актуального обсуждения не ведется. Поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно, — цитирует Пескова ТАСС. Он также отметил, что никаких решений по этому вопросу в Кремле не принималось.

Фото: realnoevremya.ru

По информации «Коммерсанта», российские власти рассматривают возможность отказа от прямых выборов глав в ряде регионов страны в сентябре 2022 года. Якобы с просьбой изучить такую возможность обратились сами губернаторы из-за текущей экономической обстановки — выборы предполагают большие затраты.



Выборы губернаторов осенью 2022-го запланированы во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях. Также они должны пройти в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.



Татьяна Демина