За сутки в Россию эвакуировали более 9 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР

Фото: скриншот видео Минобороны России

Россия за сутки без участия Киева эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 9 285 человек. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего с начала спецоперации эвакуировали более 975 тысяч человек, из которых больше 178 тысяч детей.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Россия со 2 марта доставила на Украину уже более 15 тысяч тонн гуманитарных грузов. Жителям ДНР и ЛНР, а также Харьковской и Херсонской областей передали сегодня 502,2 тонны гумпомощи в рамках 11 гуманитарных акций, передает «РИА Новости».

Сегодня Минобороны России заявило, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали». Боевики теробороны заминировали ряд дорог в Николаевской области, а нацбатальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.



Татьяна Леухина