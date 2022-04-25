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УНИКС обыграл «Автодор» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

20:52, 25.04.2022
УНИКС обыграл «Автодор» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС обыграл саратовский «Автодор» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 97:59.

Казанский клуб повел в серии до трех побед со счетом 2:0. Третий матч состоится 29 апреля в Саратове.

Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС занял 3-е место по итогам регулярного чемпионата, «Автодор» стал шестым.

Вчера казанцы обыграли «Автодор» со счетом 106:76.

Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

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