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В Россию создадут информсистему против коррупции «Посейдон»

19:58, 25.04.2022
В Россию создадут информсистему против коррупции «Посейдон»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Координировать информсистему поручили Администрации президента России. В ней будет содержаться информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных актами РФ, информация о соблюдении ограничений, запретов, установленных в целях противодействия коррупции.

Фото: kremlin.ru

Отметим, что Татарстан занял второе место по количеству зарегистрированных случаев дачи взятки в январе—феврале 2022-го. В республике за первые два месяца этого года зафиксировали 65 преступлений, предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса РФ, следует из рейтинга, опубликованного Генеральной прокуратурой России.

Татьяна Леухина
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