В Россию создадут информсистему против коррупции «Посейдон»
Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Координировать информсистему поручили Администрации президента России. В ней будет содержаться информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных актами РФ, информация о соблюдении ограничений, запретов, установленных в целях противодействия коррупции.
Отметим, что Татарстан занял второе место по количеству зарегистрированных случаев дачи взятки в январе—феврале 2022-го. В республике за первые два месяца этого года зафиксировали 65 преступлений, предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса РФ, следует из рейтинга, опубликованного Генеральной прокуратурой России.
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