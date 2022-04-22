Гидрометцентр Татарстана зафиксировал повышенную концентрацию формальдегида в Казани
В Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Повышенный уровень формальдегида зафиксировал пункт наблюдения №8 санаторий «Казанский», расположенный недалеко от улицы Карла Маркса. Концентрация загрязняющего вещества составила 0,091 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,05 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 21 апреля по 7 часов 22 апреля.
На этой неделе повышенную концентрацию формальдегида зарегистрировал и пункт наблюдения №6, расположенный на ул. Степана Халтурина, 10. Она достигла 0,053 мг/кубометр.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».
Справка
Формальдегид — органическое соединение, бесцветный газ с резким неприятным запахом, хорошо растворимый в воде, спиртах и полярных растворителях.
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