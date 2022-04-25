Исследование: в Татарстане спрос на аренду загородного жилья увеличился на 50%

За месяц в Татарстане спрос на краткосрочную аренду квартир увеличился в 2,1 раза, за год — на 28%. Интерес к загородному жилью в апреле возрос на 50%, сообщает сервис «Авито.Недвижимость».



В республике средняя стоимость суточной аренды квартиры составляет 1,5 тысячи рублей, загородного жилья — 6 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В целом по стране россияне чаще всего предпочитают арендовать для отдыха загородные дома, на них приходится 58% от общего спроса. Также популярными оказались коттеджи (37%). Реже жители России выбирают дачи (3%) и таунхаусы (2%).



Среди квартир наибольший спрос наблюдается на однокомнатные и двухкомнатные варианты (53% и 24% соответственно). Нередко россияне предпочитают для аренды и студии (18%). Также поднялся спрос на многокомнатные квартиры.

Фото: realnoevremya.ru

По данным сервиса «Авито.Недвижимость», в преддверии майских праздников самыми популярными регионами для поездок и выходных за городом стали Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Московская область.

На прошлой неделе сообщалось, что в первом квартале текущего года в Татарстане спрос на загородную недвижимость поднялся на 5%. Стоимость жилья увеличилась на 28%. А средняя цена загородной недвижимости в республике составила 3 849 563 рубля за объект.



Диана Жиленкова