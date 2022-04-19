Исследование: в Татарстане загородная недвижимость подорожала на 28%

По итогам I квартала текущего года в Татарстане спрос на загородную недвижимость увеличился на 5%. Жилье подорожало на 28%, сообщает сервис «Авито.Недвижимость».

Средняя цена загородной недвижимости в республике составила 3 849 563 рубля за объект. За год показатель увеличился на 51%. В целом по стране средняя стоимость составляет 2,2 млн рублей. Самая дорогая загородная недвижимость наблюдается в Калининградской области — 6,5 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что за год в России спрос на загородное жилье не изменился, а в I квартале — увеличился на 7%. Сильнее всего недвижимостью стали интересоваться в Новосибирской области (+35%).

Недавно сообщалось, что в столице Татарстана средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках за I квартал 2022 года увеличилась на 13% — до 131 631 рубля. Это на 36% выше показателей прошлого года.

Диана Жиленкова