В Казани угарным газом отравились четыре человека — среди пострадавших есть дети

Фото: Максим Платонов (архив)

В многоквартирном жилом доме на улице Краснококшайской в Казани угарным газом отравились четыре человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, пострадали мужчина 1985 года рождения, женщина 1984 года рождения, девочка 2009-го и мальчик 2014-го годов рождения. Всем пострадавшим диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести.

Фото: Максим Платонов (архив)

Мужчину доставили в городскую клиническую больницу №7, остальных госпитализировали в ДРКБ. Причина происшествия устанавливается.

На прошлой неделе в Кировском районе города мужчина и женщина отравились угарным газом в многоквартирном жилом доме на улице Революционной. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу №7 с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести». Прокуратура организовала проверку.

Диана Жиленкова