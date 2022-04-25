В Еврокомиссии заявили, что шестой пакет санкций против России может затронуть импорт нефти

Новые санкции Евросоюза могут затронуть импорт российской нефти. Об этом рассказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

— Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил Домбровскис, при вводе санкций Евросоюз должен делать это таким образом, чтобы давление на Россию усиливалось, но при этом ущерб для ЕС был минимальным.

Вице-президент ЕК добавил, что детали ограничительных мер, которые затрагивают российскую нефть, еще не согласованы. Они могут содержать постепенный отказ от нее или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Накануне заместитель председателя ЕК по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что Европе следует «как можно скорее» прекратить зависимость от энергоносителей из России. Говоря о полном запрете на импорт российского газа, она отметила, что это может обернуться серьезным энергетическим кризисом в ряде стран.



В начале апреля Евросоюз утвердил пятый пакет антироссийских санкций. Он включил в себя запрет на заходы российских судов в порты стран Европы, эмбарго на поставки угля из России и т.д.

Диана Жиленкова