В 2021 году в России взыскали почти 33 млрд рублей задолженности по алиментам

По итогам 2021 года в России взыскали 32,9 млрд рублей задолженности по алиментам, что на 13,9 млрд рублей больше, чем годом ранее. Об этом рассказал начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России Дмитрий Данилов.

— В то же время наши проверки показали, что в ряде регионов приставы зачастую уклонялись от розыска нерадивых родителей или необоснованно прекращали исполнительное производство...Например, только в Камчатском крае после вмешательства прокурора 17 должников были объявлены в розыск, — приводит его слова «Российская газета».

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил Данилов, в 2021 году количество преступлений среди несовершеннолетних продолжило снижаться. В прошлом году число зарегистрированных случаев составило 31 865 преступлений, что почти на 16% меньше, чем в 2020-м.

В Татарстане по итогам первого квартала текущего года взыскали алименты на общую сумму 147,5 млн рублей. Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по республике, житель Сабинского района с 2018 года не платил алименты на двоих несовершеннолетних детей. Сумма долга превысила полмиллиона рублей.

Диана Жиленкова