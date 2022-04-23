Киев попытается дискредитировать УПЦ Московского патриархата — Минобороны

Фото: скриншот видео Минобороны

Киевский режим планирует провокации для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата в канун Пасхи. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Епископы украинской грекокатолической церкви получили рекомендации в ночь с 23 на 24 апреля не проводить традиционные пасхальные празднования, заменить их онлайн-трансляцией богослужения в храмах.

Фото: скриншот видео Минобороны

При этом Украинская православная церковь Московского патриархата такие уведомления не получала — для организации массового скопления верующих в храмах УПЦ МП, передает ТАСС.

Сегодня председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации.

Татьяна Леухина