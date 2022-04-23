«КАМАЗ» сыграл вничью с «Торпедо» в матче ФНЛ
«КАМАЗ» сыграл с московским «Торпедо» вничью в матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 0:0.
«Торпедо» набрало 62 очка, команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» с 35 очками располагается на 17-й строчке.
В начале апреля «КАМАЗ» проиграл волгоградскому «Ротору» в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра в Челнах завершилась со счетом 0:2.
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