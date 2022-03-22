В Татарстане задержали браконьеров, добывших четырех кабанов

В Спасском районе Татарстана возле села Иске-Рязап сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали браконьеров за незаконную охоту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Охотниками оказались четверо жителей Димитровграда Ульяновской области, незаконно добывшие четырех кабанов. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 420 тысяч рублей.

С места происшествия сотрудники комитета изъяли две автомашины, два снегохода, два прицепа, охотничьи ружья и тепловизор. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ojm.tatarstan.ru

В начале февраля на территории охотхозяйства «Ласка» Альметьевского района Татарстана сотрудники Госкомитета РТ обнаружили факт незаконной охоты. Браконьеры добыли трех кабанов. Ущерб охотничьим ресурсам составил 330 тысяч рублей.

Дарья Акимова