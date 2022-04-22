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В России зарегистрировали 9 001 новый случай заболевания коронавирусом

11:11, 22.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 9 001 новый случай заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 9 001 случай заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 119 862 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 22 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 480 человек, всего выздоровевших — 17 451 090 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 195 россиян, всего от инфекции скончались 374 563 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 8 875 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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