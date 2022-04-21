В России впервые с 19 октября 2020 года зафиксировали менее 200 смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 8 875 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 110 861 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 21 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 182 человека, всего выздоровевших — 17 437 610 человек.

Впервые с 19 октября 2020 года зафиксировали менее 200 смертей от коронавируса за сутки — болезнь унесла жизни 197 россиян, всего от инфекции скончались 374 368 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 9 195 случаев заболевания коронавирусом, умерли 223 россиянина. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко