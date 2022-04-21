В Казани внесли в соревновательный план турнир по водным видам спорта «Игры Дружбы»

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил проведение международных соревнований по водным видам спорта «Игры Дружбы» в Казани. Турнир внесли в план соревнований спортсменов, заявила вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

— В любом случае, мы хотим приглашать большое количество дружеских стран. Президент Татарстана поддержал все наши инициативы, потому что российский спорт должен быть живым, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: minsport.tatarstan.ru

На этой неделе Павлова сообщала, что организаторы международных соревнований по водным видам спорта «Игры Дружбы» пригласят сборные стран Карибского бассейна — Венесуэлы, Аргентины, Кубы, Бразилии.



О планах провести три турнира по водным видам спорта под названием «Кубок дружбы» заявлял министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Планируется, что соревнования пройдут летом, осенью и в декабре.



Татьяна Леухина