В Казань на «Игры Дружбы» по водным видам спорта пригласят сборные стран Карибского бассейна

В Казани организаторы международных соревнований по водным видам спорта «Игры Дружбы» пригласят сборные стран Карибского бассейна. Об этом сообщила заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

— Все страны Карибского бассейна — Венесуэла, Аргентина, Куба, Бразилия, мы ко всем будем обращаться, Китай хотим видеть. Мы работаем, ждем эти соревнования, - приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал о планах провести три турнира по водным видам спорта под названием «Кубок дружбы». Ожидается, что соревнования пройдут летом, осенью и в декабре.



Также в Казани с 24 по 29 апреля во Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по плаванию. На соревнования заявились более 700 спортсменов.



Татьяна Леухина