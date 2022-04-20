Двух игроков «Ак Барса» вызвали в сборную России

Игроки «Ак Барса» Вячеслав Пекса и Илья Сафонов попали в состав национальной сборной России для участия в выставочных матчах против сборной Белоруссии в Туле и турнире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

23 апреля игра пройдет в Новогорске, а 30 апреля команда отправится в Тулу, где 1 и 2 мая состоятся выставочные матчи против сборной Белоруссии.

Вратарь Вячеслав Пекса принял участие в 69 матчах чемпионата МХЛ, в том числе 13 играх Кубка Харламова, одержал 35 побед и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Нападающий Илья Сафонов провел 49 матчей в чемпионате КХЛ, в том числе шесть игр в Кубке Гагарина, набрал 13 очков.



Татьяна Леухина