С начала года около 18 тысяч татарстанских семей приобрели жилье

С начала года в Татарстане около 18 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Из них порядка 7 тысяч приобрели жилье в Казани, сообщает Управление Росреестра по республике.

Среди расположенных вокруг города районов самым востребованным стал Пестречинский — здесь обзавестись недвижимостью решили 994 семьи. Далее следует Зеленодольский (779), Лаишевский (604), Высокогорский (438) и Верхнеуслонский (76) районы.

Фото: realnoevremya.ru

— Многие граждане предпочитают работать в Казани, а жить в пригороде, что вполне закономерно и объяснимо, — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

Еще около 2,5 тысячи семей приобрели жилье в Набережных Челнах. А среди районов с крупными городами в лидерах оказался Нижнекамский (1 085 семей). В Альметьевском районе жилищные условия улучшили 949 семей, Елабужском — 409, Бугульминском — 345. А в Кукморском районе недвижимость приобрела 101 семья.



По данным Управления Росреестра по Татарстану, в марте 2022 года спрос на квартиры в новостройках республики увеличился на 50%. С начала года ведомство зарегистрировало около 7 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ).

Диана Жиленкова