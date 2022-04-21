Исследование: в Казани спрос на сельхозпредприятия поднялся на 98%

Фото: Ринат Назметдинов

С начала года в России поднялся спрос на готовый бизнес. Так, по итогам первого квартала в Казани популярность сельхозпредприятий увеличилась на 98%, сообщает сервис «Авито».



Также в столице Татарстана поднялся спрос на интернет-магазины (+30%), строительные и производственные организации (+50% и +20% соответственно), компании общепита (+8%). А на 4% чаще казанцы стали интересоваться готовыми компаниями по предоставлению услуг.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что в столице Татарстана организации в сфере сельского хозяйства выставляли на продажу на 86% чаще. Также стал шире выбор строительных организаций (+35%). Развлекательные предприятия решали продавать на 19% чаще, торговые — на 10%.

Накануне в hh.ru сообщили, что в Татарстане спрос на главных бухгалтеров с начала года вырос на 12%. Таких специалистов чаще всего искали компании из строительной отрасли — на них приходится 11% от общего количества вакансий.

Диана Жиленкова