Исследование: в Татарстане спрос на главных бухгалтеров увеличился на 12%

В Татарстане спрос на главных бухгалтеров с начала года вырос на 12% по сравнению с прошлогодними показателями. Данных специалистов чаще всего искали компании из строительной отрасли — на них приходится 11% от общего количества вакансий. Также поиском главных бухгалтеров интересовались компании по оказанию услуг для бизнеса (10,7%) и представители сферы розничной торговли (8,5%).

По данным экспертов hh.ru, в 46% случаев компаниям необходимы специалисты с опытом работы от трех до шести лет. Еще на 37% потенциальных рабочих мест могут претендовать соискатели со стажем от одного года до трех лет. В каждой десятой вакансии указан опыт работы более шести лет. А в 7% случаев и вовсе нет подобных требований.

Фото: realnoevremya.ru

Увеличились и зарплатные предложения для главных бухгалтеров. В первом квартале текущего года средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов составила 54,2 тысячи рублей, что на 23% больше, чем год назад.

Согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру», самыми высокооплачиваемыми предложениями в Татарстане в этом месяце стали java-разработчик, менеджер по продажам запасных частей и программист 1C. Например, последнему готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.



Диана Жиленкова