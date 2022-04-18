ФСБ предотвратила теракт в Черкесске
Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, сообщает RT.
Сотрудники ФСБ задержали трех сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, которые готовили теракт.
В ноябре прошлого года двое вооружённых боевиков были уничтожены в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии в ходе перестрелки с сотрудниками спецслужб.
В феврале этого года во время ликвидации американскими военнослужащими одного из лидеров террористической организации «Исламское государство»* погибли как минимум три гражданских лица.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ, запрещена в России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым