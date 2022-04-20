В Свердловской области ФСБ выявила мигрантов, вербовавших в ряды «Хизб ут-Тахрир»*

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

Сотрудники ФСБ России выявили в Свердловской области пятерых мигрантов, которые распространяли идеологию запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



В ФСБ указали, что мигранты по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации целенаправленно распространяли террористическую идеологию. В ходе конспиративных собраний они вербовали жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

Вчера сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ задержали трех сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, которые готовили теракт.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ, запрещена в России.

Маргарита Головатенко