Новости общества

02:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Свердловской области ФСБ выявила мигрантов, вербовавших в ряды «Хизб ут-Тахрир»*

10:10, 20.04.2022 1
В Свердловской области ФСБ выявила мигрантов, вербовавших в ряды «Хизб ут-Тахрир»*
Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

Сотрудники ФСБ России выявили в Свердловской области пятерых мигрантов, которые распространяли идеологию запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ФСБ указали, что мигранты по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации целенаправленно распространяли террористическую идеологию. В ходе конспиративных собраний они вербовали жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

Вчера сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ задержали трех сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, которые готовили теракт.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ, запрещена в России.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    мы тонкости отличий исламских вероучений не знаем,но больше пяти коварным азиатам, давать собираться опасно.(
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также