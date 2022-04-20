В Минобороны предупредили о возникновении эпидемиологической катастрофы в Николаеве

Фото: Скриншот видео Минобороны России

Бесчеловечные действия украинских властей поставили город Николаев на порог эпидемиологической катастрофы. Там нет центрального водоснабжения, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: скриншот видео Минобороны России

В Николаеве не работают коммунальные службы, отключили центральное водоснабжение, люди вынуждены набирать воду из всех доступных источников.

Также, по словам Мизинцева, боевики в Николаеве массово раздают населению оружие. Минобороны сообщило о том, что подразделение ВСУ разместилось в железнодорожной больнице Славянска, а националисты оборудовали огневые позиции в здании детской больницы Лисичанска в ЛНР.

Ранее военное ведомство обвинило киевские власти в срыве гуманитарной операции с территории металлургического комбината «Азовсталь». На Украине националисты удерживают в заложниках 6 126 граждан из девяти стран. За минувшие сутки российские военные эвакуировали почти 15 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР.



Татьяна Леухина