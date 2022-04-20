В Татарстане планируется отремонтировать почти 100 детских лагерей

В Татарстане к 2023 году планируется отремонтировать почти 100 лагерей по программе «Лето — детям». Об этом сообщила заместитель главы муниципального образования города Казани Евгения Лодвигова на заседании круглого стола комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры на тему: «Современное состояние и развитие детского туризма, отдыха и оздоровления в России».

— В общей сложности планируется отремонтировать 97 лагерей в Республике Татарстан и на сегодняшний день отремонтировано 24, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Благодаря программе, в Казани сохранили систему загородных лагерей. Сейчас реализуется ремонт четырех казанских лагерей на общую сумму 730 млн рублей. После капитального ремонта двух корпусов лагеря «Заречный» его вместительность увеличили до 400 человек в смену.

В начале апреля заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков сообщал, что четыре туроператора от Татарстана прошли основные этапы подготовки к участию в программе кешбэка за поездки в детские лагеря. Выкуплено более 1 тысячи путевок в детские лагеря по программе кешбэка.



Татьяна Леухина