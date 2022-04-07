Четыре туроператора Татарстана прошли все основные этапы для участия в программе кешбэка за поездки в лагеря

На сегодняшний день четыре туроператора от Татарстана прошли основные этапы подготовки к участию в программе кешбэка за поездки в детские лагеря. Они состоят в едином федеральном реестре туроператоров.

Первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков отметил, что, по последним данным, выкуплено более 1 тысячи путевок в детские лагеря по программе кешбэка.

В этом году по программе дети могут отправиться в лагеря уже с 1 мая. Действие программы распространилось и на палаточные лагеря, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году за время работы программы по России реализовали путевки на общую сумму около 10 млрд рублей в более чем 2,3 тыс. лагерей. Сумма возврата составила почти 5 млрд рублей. Татарстанцы вернули порядка 400 млн рублей (36 тыс. путевок).

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлило программу возврата половины стоимости путевок для детей и в этом году на нее будут направлены 7,5 млрд рублей.



Татьяна Леухина