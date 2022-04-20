Исследование: 54,3% жителей Татарстана готовы начать обучение ИТ-профессиям в ближайшее время

Минцифры Татарстана, образовательная платформа GeekBrains и казанский «ИТ-парк» подвели итоги совместного проекта «Карьерная мастерская» (есть в распоряжении «Реального времени»). В ходе него выяснилось, что 54,3% жителей республики готовы начать обучение ИТ-профессиям в ближайшее время, а еще 18,4% уже учатся. Об этом рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Наибольший интерес у татарстанцев вызывают профессии, связанные с программированием (17,4%), тестированием (17,5%), системной аналитикой (14,8%), веб-дизайном (23,6%) и маркетингом (22,5%).

СЕО GeekBrains Александр Волчек отметил, что 30,2% участников исследования еще не определились с выбором профессии в этой сфере.

Кроме ИТ-сферы, половина респондентов также заявила, что хочет развиваться в психологии (51,2%), бизнесе (43,9%), финансовой (31,2%) и бизнес-аналитике (35,1%), а 38,5% указали на необходимость изучения английского языка.

Директор «ИТ-парка» Александр Борисов подчеркнул, что данное исследование помогло выявить, какие требования к учебному материалу предъявляют люди различных возрастов. В будущем эта информация будет использована для проектирования образовательных программ.

Большинство участников исследования — люди до 35 лет (50,9%) и 36—60 лет (40,9%). Более трети работают наемными сотрудниками (43%), десятая часть — самозанятые или фрилансеры (7%). 79,4% имеют высшее образование.

Фото: realnoevremya.ru

В марте этого года в Татарстане количество активных резюме ИТ-специалистов увеличилось на 19,5% по сравнению с февралем текущего года. Активность также больше всего выросла среди специалистов сферы «инсталляция и сервис» — на 23,4%, административного персонала — на 18,9%, и начинающих специалистов — на 18,3%.

Максим Кокунин