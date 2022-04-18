Ушел из жизни театральный режиссер Леонид Хейфец
Ушел из жизни народный артист России, театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец. Ему было 87 лет.
По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, Хейфеца выписали из больницы на прошлой неделе.
— Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость — Леонида Ефимовича не стало, — приводит ТАСС его слова.
Хайфец был режиссером Центрального театра Советской Армии, Государственного академического Малого театра, Театра имени Маяковского, сотрудничал с театрами имени Моссовета, «Современник», имени Станиславского, а также с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции и Болгарии. Среди его учеников — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.
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