Ушел из жизни театральный режиссер Леонид Хейфец

Ушел из жизни народный артист России, театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец. Ему было 87 лет.

По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, Хейфеца выписали из больницы на прошлой неделе.

— Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость — Леонида Ефимовича не стало, — приводит ТАСС его слова.

Хайфец был режиссером Центрального театра Советской Армии, Государственного академического Малого театра, Театра имени Маяковского, сотрудничал с театрами имени Моссовета, «Современник», имени Станиславского, а также с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции и Болгарии. Среди его учеников — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.

Сегодня стало известно о смерти бывшего директора Службы внешней разведки России Вячеслава Трубникова.



Татьяна Леухина