Технология VoLTE в Татарстане сократила время установления вызова в 4 раза

На 50% выросли скорости мобильного интернета и объемов потребляемого трафика: абоненты билайна в Татарстане сегодня «серфят» в Сети, не прерывая телефонный разговор. Такая динамика стала возможной благодаря техническим работам, которые оператор провел в прошлом году, — запуску новой технологии VoLTE* и масштабному рефармингу LTE 2100, охватившему всю республику.

По внутренним данным компании, на сегодняшний день в сети VoLTE, заработавшей в регионе в декабре 2021 года, уже «живет» до 30% всего голосового трафика. При этом общее количество используемого трафика в VoLTE менее чем за 3 месяца возросло в десятки раз. Кроме того, новая технология помогла в 4 раза сократить время установления вызова в сети для комфортного соединения.

Напомним, технология VoLTE позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G, а также обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и быстрое соединение с собеседником. Также при использовании VoLTE абоненты получают возможность одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. Звонки VoLTE расходуют минуты тарифа, пакет интернета не расходуется.

Также в течение всего 2021 года специалисты оператора проводили рефарминг сети LTE 2100, который позволил улучшить процессы передачи данных при сохранении качества самих голосовых сервисов.

«Несмотря на то, что технология VoLTE заработала в республике буквально пару месяцев назад, уже сейчас мы видим, какой значительный эффект она принесла. Активная база пользователей VoLTE в Татарстане составляет уже 50% наших абонентов, а объемы трафика в этой сети выросли до 20 млн Гигабайт. Но важнее то, что благодаря запуску этой технологии и прошедшему масштабному рефармингу мы будем стараться предоставлять нашим абонентам качественный сервис даже в условиях роста нагрузки на сеть», — комментирует директор казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

Подробная информация о том, как воспользоваться VoLTE и на каких устройствах она доступна, — по ссылке .

*голос через LTE

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «ВымпелКом»