В Минцифры планируют запуск нового мобильного приложения «Госуслуг» весной 2022 года

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что весной 2022 года Минцифры планирует запустить новое мобильное приложение «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, новая версия начнет подстраиваться под цифровую учетную запись пользователя, исходя из его интересов, и предлагать ему соответствующие услуги. Ее еще называют суперприложением.

Первая версия «Госуслуг» появилась в 2012 году. Приложение скачали более 50 млн раз. Через него россияне могут получать государственные и муниципальные услуги.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал, что в 2022 году на «Госуслугах» будут доступны 100 новых сервисов. К примеру, это оформление некоторых пособий на детей, проведение техосмотра автомобилей, прием налоговых деклараций и регистрация прав на недвижимость.

Дарья Акимова