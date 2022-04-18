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В России появится система продовольственных оптовых рынков

13:31, 18.04.2022
В России появится система продовольственных оптовых рынков
Фото: Максим Платонов

В России появится система продовольственных оптовых рынков. Ее создание анонсировал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По задумке властей, система поможет отечественным сельхозпроизводителям «сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителю — в крупных городах». Таким образом, россиян обеспечат широким выбором продуктов, объяснили в кабмине страны.

— Ведь помимо оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли. А значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться, — заявил Мишустин.

Теперь властям России потребуется скорректировать законодательство и внести изменения в национальные стандарты.

Фото: Максим Платонов

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что во втором или начале третьего квартала этого года отечественная экономика вступит в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса. Пока же западные санкции сказались в первую очередь на финансовом рынке.

Татьяна Демина
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