В России появится система продовольственных оптовых рынков

Фото: Максим Платонов

В России появится система продовольственных оптовых рынков. Ее создание анонсировал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По задумке властей, система поможет отечественным сельхозпроизводителям «сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителю — в крупных городах». Таким образом, россиян обеспечат широким выбором продуктов, объяснили в кабмине страны.

— Ведь помимо оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли. А значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться, — заявил Мишустин.

Теперь властям России потребуется скорректировать законодательство и внести изменения в национальные стандарты.

Фото: Максим Платонов

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что во втором или начале третьего квартала этого года отечественная экономика вступит в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса. Пока же западные санкции сказались в первую очередь на финансовом рынке.



Татьяна Демина