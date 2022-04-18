Казанец перевел мошенникам 240 тысяч рублей, поверив, что на него оформляют кредит
22-летний житель Казани перевел мошенникам 240 тысяч рублей, поверив, что на него оформляют кредит. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
По словам потерпевшего, ранее ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Тот заявил, что на имя казанца неизвестные пытались оформить кредит. Молодой человек не поверил этому и прервал разговор. Затем ему снова позвонили: в этот раз с ним разговаривал «следователь», который указал, что необходимо выполнять указания сотрудников банка. Молодой человек поверил злоумышленнику.
Затем казанцу перезвонил лжесотрудник банка. По его указаниям потерпевший оформил «аналогичный кредит» на сумму 240 тысяч рублей, обналичил деньги и перевел их через банкомат на «страховые ячейки». Затем молодому человеку вновь позвонили и предложили оформить еще один заем.
В результате потерпевший понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.2 ст.159 УК РФ).
Вчера сообщалось, что жительница Казани перевела мошенникам 360 тысяч рублей, поверив, что с ее пенсионного счета сняли деньги. Злоумышленник также представился сотрудником одного из банков.
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