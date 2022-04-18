Казанец перевел мошенникам 240 тысяч рублей, поверив, что на него оформляют кредит

22-летний житель Казани перевел мошенникам 240 тысяч рублей, поверив, что на него оформляют кредит. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По словам потерпевшего, ранее ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Тот заявил, что на имя казанца неизвестные пытались оформить кредит. Молодой человек не поверил этому и прервал разговор. Затем ему снова позвонили: в этот раз с ним разговаривал «следователь», который указал, что необходимо выполнять указания сотрудников банка. Молодой человек поверил злоумышленнику.

Фото: realnoevremya.ru

Затем казанцу перезвонил лжесотрудник банка. По его указаниям потерпевший оформил «аналогичный кредит» на сумму 240 тысяч рублей, обналичил деньги и перевел их через банкомат на «страховые ячейки». Затем молодому человеку вновь позвонили и предложили оформить еще один заем.

В результате потерпевший понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.2 ст.159 УК РФ).



Вчера сообщалось, что жительница Казани перевела мошенникам 360 тысяч рублей, поверив, что с ее пенсионного счета сняли деньги. Злоумышленник также представился сотрудником одного из банков.

Диана Жиленкова