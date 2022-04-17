Жительница Казани перевела мошенникам 360 тысяч рублей, поверив, что с ее пенсионного счета сняли деньги

Жительница Казани перевела мошенникам 360 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Как рассказала потерпевшая, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Тот заявил, что злоумышленники списали деньги с ее пенсионного счета. По просьбе звонившего женщина отправилась в банк и сняла со счетов все имеющиеся средства, а затем перевела их на продиктованный незнакомцем счет.

Фото: realnoevremya.ru

Мошенник заверил, что банк возместит женщине сумму в полном объеме. После очередных указаний злоумышленника женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).

Недавно еще один казанец перевел мошенникам 725 тысяч рублей, поверив, что на него оформляют кредит. Потерпевший рассказал, что с ним связался незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Следуя его указаниям, житель Казани сначала потерял 70 тысяч рублей, затем еще 655 тысяч.



Диана Жиленкова