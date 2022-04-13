Исследование: 31% татарстанцев хотели бы работать в офисе со спортзалом

31% жителей Татарстана при устройстве на работу считают важным наличие современного офиса со спортзалом и зоной отдыха. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Согласно результатам опроса, 62% татарстанцев считают наиболее важным критерием при устройстве на работу высокий уровень заработной платы. Такого мнения чаще придерживаются соискатели в возрасте 25—34 лет по сравнению с людьми старше 55 лет (86% против 61%).

Не менее важным оказалось и корпоративное обучение профессиональным навыкам. Такой вариант выбрали 62% респондентов. В основном это представители сферы продаж (58%) и ИТ-специалисты (53%).

Фото: realnoevremya.ru

Еще 60% опрошенных высказались за месторасположение компании. Чаще других на это обращают внимание юристы (74%), производственники (71%), а также административный персонал и строители (по 70%).

Кроме того, жители республики назвали важными такие критерии, как гибкий график работы, который можно настраивать под себя (52%), возможность полноценной удаленной работы (36%), отсутствие дресс-кода (21%), известность компании на рынке (29%).

Реже всего респонденты отмечали наличие дисконтных программ для сотрудников на продукцию компании (7%) и корпоративные путешествия (12%).



По результатам другого исследования сервиса hh.ru, офисным работникам Татарстана не хватает тихих уголков и кофеварки. Также в период пандемии жители республики предпочли расширить офисное пространство для соблюдения социальной дистанции.

Диана Жиленкова