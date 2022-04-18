Ак Барс Банк расскажет бизнесу про экспорт и импорт в реалиях 2022 года
Ак Барс Банк проведет бесплатный вебинар по ВЭД на тему «Экспорт и импорт в реалиях 2022 года». Мероприятие пройдет 20 апреля в 11 часов по московскому времени.
Планируется обсудить следующие темы:
- изменения в таможенном оформлении экспорта/импорта товаров;
- ограничения экспорта, наложенные указом Президента РФ № 100;
- новости валютного контроля.
Спикеры — эксперт Ак Барс Банка по ВЭД Наталья Шаламова и эксперт АО «ВЭД Агент» Александр Дегтярев.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке (возрастное ограничение: 18+).
ПАО «АК БАРС» БАНК
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