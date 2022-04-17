Институт искусственного интеллекта в Иннополисе в новых контрактах будет учитывать вопросы импортозамещения

Институт искусственного интеллекта на базе Университета Иннополис обсуждает новые контракты с заказчиками и корректирует имеющиеся с учетом изменившейся конъюнктуры рынка в вопросах импортозамещения. Об этом заявил его директор Рамиль Кулеев.

Сейчас в проектах Института остро стоит проблема замены импортного аппаратного обеспечения: камер, датчиков, радаров и лидаров, вычислительных мощностей.

Кулеев отметил, что пора рано говорить о росте спроса на разработки института на фоне санкции. Также он сообщил, что на базе университета ведется работа над рядом важнейших направлений, в том числе над разработкой ИИ-решений для медицины, пишет ТАСС.



На этой неделе стало известно, что университет Иннополис разработает для Министерства промышленности и торговли России сервис на основе искусственного интеллекта для поиска продукции в каталоге Государственной информационной системы промышленности.



Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов отмечал, что в Иннополисе разрабатывается более 50 ИТ-решений, готовых заменить зарубежные аналоги.

Татьяна Леухина