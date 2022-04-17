В Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана подтопило приусадебные участки

Ряд приусадебных участков подтопило в Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана. Угрозы объектам экономики и социальной сферы нет. Эвакуация населения не требуется, сообщает ГУ МЧС России по республике.

В Высокогорском районе под подтопление попали 14 придомовых территорий в деревне Чубарово по улице Большой. В домах проживают 42 человека. В Пестречинском районе в зоне подтопления оказались пять приусадебных участков в селе Кибячи по улице Кооперативной.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Водоснабжение на перечисленных территориях не нарушено, имеется центральный водопровод. Мониторинг по контролю за состоянием уровня воды в районе подтопления планируют проводить трижды в сутки.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ, по состоянию на 17 апреля в Татарстане подтоплены 63 приусадебных участка, 4 низководных моста, 9 участков дорог.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, на реках республики зафиксировали значительный спад паводочной волны с суточной интенсивностью от 18 до 171 см. Например, выход воды на пойму прекратился на реке Берсут в селе Урманчеево Мамадышского района и на Казанке в Арском районе.

Диана Жиленкова