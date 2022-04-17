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На содержание фонтанов в Зеленодольске выделят 2,3 млн рублей

12:58, 17.04.2022
На содержание фонтанов в Зеленодольске выделят 2,3 млн рублей
Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

На содержание и техническое обслуживание фонтанов в Зеленодольске направят 2,3 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

В комплекс задач входят подготовительные работы для запуска фонтанов после зимы, в том числе установка насосов и фильтров, чистка и промывка чаши, гидравлическое испытание, шлифовка поверхностей, обшивка каркасных стен и т.д. Срок оказания услуг — до 31 октября текущего года.

Всего в списке указаны пять объектов:

  • фонтан «Дружба народов» на пересечении улиц Ленина — Первомайская, 20;
  • фонтан ДК «Родина» на пересечении улиц Ленина — Гагарина, при памятнике В.И. Ленину;
  • фонтан возле школы №9 напротив улицы Комарова;
  • фонтан «Алые паруса» напротив улицы Королева 2;
  • фонтан на городском озере по улице Космонавтов.

Заявки на участие принимаются до 19 апреля. Подрядчика определят 21 апреля. Заказчик — исполком Зеленодольского района Татарстана.

Недавно Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на содержание городских фонтанов в этом году. На эти цели предусмотрели 24,1 млн рублей. За год комплекс необходимых работ подорожал на 5 миллионов.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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