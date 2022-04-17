За сутки в Казани произошло 142 ДТП

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в столице Татарстана произошло 142 ДТП. В двух столкновениях есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.



В субботу в городе задержали 10 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также у трех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили одного горожанина.

Фото: Максим Платонов

В марте на трассе Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе республики произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daf XF105 с полуприцепом Schmitz, который двигался во встречном направлении. В результате водитель и пассажир Kia Rio скончались на месте от травм.

Диана Жиленкова