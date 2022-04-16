Следственный комитет возбудил еще два дела из-за обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам массированных обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Дела возбудили по статье «Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 15 по 16 апреля военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели обстрелы из тяжелых видов вооружения в городах Первомайск и Рубежное Северодонецкого района, а также населенных пунктах Донецкий Кировского района и Калиново Попаснянского района ЛНР.

После обстрелов Рубежного оказались ранены трое мирных жителей, в том числе ребенок 2005 года рождения. В Первомайске оказались повреждены зданий больниц, школы, детского сада, передает «РИА Новости».

В минувшую субботу Следственный комитет завел еще два уголовных дела по фактам обстрела территорий Донецкой и Луганской народных республик с 6 по 9 апреля. Тогда, по данным ведомства, погибли девять мирных жителей, 38 человек были ранены, среди них двое детей. Также повреждены 35 объектов гражданской инфраструктуры — жилых домов, хозяйственных и административных объектов.



Татьяна Леухина