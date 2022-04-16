Хуснуллин считает, что санкции открывают новые возможности для российской молодежи

Трудности, возникшие из-за санкционных ограничений, дают возможность перестроиться и найти новые пути развития. Сейчас время возможностей для российской молодежи. Такое мнение выразил вице-премьер России Марат Хуснуллин на VII Молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».

— Нам придется поменять отношения, логистические цепочки, придется поменять развитие тех или иных направлений — и это как раз время возможностей, возможностей для молодежи. Я считаю, что надо не унывать, надо использовать эти возможности и максимально постараться достигать результата, - приводит ТАСС его слова.

Фото: kremlin.ru

Хуснуллин отметил, что трудности всегда дают возможность раскрыться способностям, в трудные времена появляются самые великие люди.

В конце марта зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что санкции Запада против России не станут фатальными трудностями. «Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке», — написал он.

Татьяна Леухина