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В России производство мяса птицы и яиц превышает спрос минимум на 3%

15:22, 16.04.2022
В России производство мяса птицы и яиц превышает спрос минимум на 3%
Фото: Максим Платонов

Производство мяса птицы и яиц в России уже превышает спрос минимум на 3%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, темпы производства птицеводческой продукции наращиваются. К примеру, в феврале этого года производство мяса птицы увеличилось сразу на 10%. Это стало самым большим показателем за прошедшие три года. Лахтюхов также заявил, что российские птицеводы в последние годы снижали закупки инкубационных яиц за границей. В 2021 году доля отечественной продукции достигла 84%.

Он отметил, что с прошлого года компании строят собственные производства инкубационных яиц. Всего за год на них дополнительно произведено более 100 млн штук. Лахтюхов считает, что через год или полтора уровень зависимости от импорта в этой сфере может будет свести к нулю.

Фото: Максим Платонов (архив)

За неделю в Татарстане, с 1 по 8 апреля, по данным Татарстанстата, подорожал ряд продуктов питания. Среди них куриные яйца. Их цена возросла на 1,07%.

Дарья Акимова
ПромышленностьАгропромБизнес

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