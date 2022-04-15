В Татарстане за неделю подорожали сахар, картофель и морковь
В Татарстане за неделю с 1 по 8 апреля, по данным Татарстанстата, подорожал ряд продуктов питания.
Больше всего подорожали морковь (8,49%), картофель (5,46%) и сахар (4,66%).
Еще выросли цены на шлифованный рис (3,8%), подсолнечное масло (3,7%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (2,65%), цельное молоко 2,5% и 3,2% жирности (2,10%), белокочанную капусту (1,37%), сливочное масло (1,24%), куриный яйца (1,07%), гречку (1,02%), говядину (0,32%).
На прошлой неделе в Татарстане регистрировали рост цен на сахар-песок. Средняя потребительская цена сахара на 25 марта составляла 79,52 рубля за кг. К 1 апреля она достигла 82,64 рубля за кг, следует из подсчетов Татарстанстата.
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