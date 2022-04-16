Синоптики предопределили о гололедице и снежной каше на дорогах Татарстана

ГУ МЧС РФ по РТ опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий в республике. Оно ожидается с 18.00 16 апреля до 10.0017 апреля.

По прогнозам синоптиков, в Татарстане и Казани местами ожидается гололёд. На дорогах возможно образование гололедицы и снежная каша.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Днем температура воздуха в Казани составит +6 — +8 градусов, в Набережных Челнах +5 — +9 градусов, в Чистополе +7 — +9 градусов, в Буинске +6 — +10 градусов, а в Альметьевске +5 — +9 градусов.