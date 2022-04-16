Белоруссия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированного в Евросоюзе автотранспорта

С сегодняшнего дня в Белоруссии введен запрет на въезд в страну зарегистрированных в Евросоюзе автомобилей, в том числе тягачей. Об этом сообщает Минтранс республики.



Речь идет о перемещении транспорта через таможенную границу Евразийского экономического союза. Исключением стало следование автомобилей через определенные пункты пропуска в специально установленные места для проведения грузовых операций и перецепки.

Фото: realnoevremya.ru

— До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года, — говорится в заявлении ведомства.

Также ограничения не распространяются на зарегистрированные в ЕС транспортные средства, которые перевозят почтовые отправления и живых животных.

Неделю назад страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в России Белоруссии. Транспорт перестали пускать в связи с пятым пакетом санкций.

Диана Жиленкова